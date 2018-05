Quinta-feira começa violenta com crianças baleadas em um tiroteio e mais seis assassinatos no estado

Duas crianças, de 3 e 4 anos, saíram baleadas durante um tiroteio ocorrido no começo da manhã desta quinta-feira (24), na zona Oeste de Fortaleza. Um jovem também foi ferido. Um suposto confronto entre facções gerou a troca de tiros. O dia começou violento com o registro de outros tiroteios com dois mortos na Capital, além de um achado de cadáver. Na região Metropolitana de Fortaleza, um homem foi executado em Maranguape. No Interior, dois homens foram encontrados crivados de balas numa ponte sobre o Rio Jaguaribe, no Município de Russas.





As duas crianças e o rapaz foram atingidos pelos tiros disparos no confronto de membros de facções, no cruzamento da Travessa Olical com a Rua Graça Aranha, ao lado de um condomínio popular do programa “Minha Casa, Minha Vida, na Avenida Francisco Sá, na Barra Do Ceará. O local é conhecido como Carandiru.





Segundo a Polícia, as crianças estavam saindo de casa para irem para a escola quando começou a troca de tiros na rua. Além dos garotos, um rapaz sofreu um tiro no joelho. Os três foram socorridos por equipes do Samu, sendo encaminhados ao IJF-Centro. A Polícia Militar cercou a área, mas não há, oficialmente, informações sobre prisões.





Mortes em sequência





Ainda no começo da manhã, por volta de 6 horas, o corpo de um jovem aparentando cerca de 20 anos, foi encontrado na Vila do mar, na Barra do Ceará. O cadáver estava dentro de um saco e foi abandonado pelos criminosos provavelmente durante a madrugada. A vítima não foi identificada e o corpo foi levado para a sede da Perícia Foresne (Pefoce).





Logo em seguida, dois assassinatos foram registrados na Capital. Um deles aconteceu na Avenida da Independência, no bairro Quintino Cunha, na Zona Oeste da cidade. E o segundo na Via Expressa, no bairro Papicu (zona Leste), na comunidade conhecida como Favela dos Índios. Já no Município de Maranguape, um homem foi executado, a tiros, no bairro Prourb.





Equipes da Polícia Militar, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), foram deslocadas para atender às ocorrências.





Em Russas (a 163Km de Fortaleza), foram encontrados os corpos de dois homens, assassinados a tiros durante a madrugada. Os cadáveres foram deixados numa ponte sobre o Rio Jaguaribe, na localidade conhecida como Ramal de Flores, estrada que liga aquela comunidade à BR-116.





Veja os locais dos assassinatos e tiroteios ocorridos no começo desta quinta-feira:





1 – Avenida Vila do Mar, na Barra do Ceará (Zona Oeste da Capital) – achado de um corpo





2 – Avenida da Independência, bairro Quintino Cunha (zona Oeste) – homem morto a tiros





3 – Avenida Almirante Henrique Sabóia (Via Expressa), no Papicu (Zona Leste) – homem morto





4 – Maranguape – Bairro Prourb – homem morto a tiros





5 – Rua Graça Aranha (Barra do Ceará) – Duas crianças e um jovem baleados em um tiroteio





6 – Ponte do Rio Jaguaribe, Ramal de Flores, em Russas (corpos de dois homens crivados de balas)





(Fernando Ribeiro)