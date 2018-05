REVOLTANTE! ASSALTO "DRIVE THRU" É REGISTRADO NO BAIRRO ALTO DO CRISTO, EM SOBRAL

O roubo aconteceu na noite da última terça-feira (29), por volta das 21h, na Travessa Clodoveu de Arruda, no Alto do Cristo.

As vítimas estavam sentadas na calçada de suas residencias, quando chegou um veículo com quatro indivíduos armados, que anunciaram o roubo e levaram todos os pertences das vítimas (celulares). Segundo testemunhas, os bandidos nem desceram do veículo.





Logo após o crime, os criminosos fugiram em rumo ignorado.





A Polícia foi acionada, mas os bandidos não foram localizados.





Fonte: Sobral 24 horas