Ronaldinho Gaúcho vai "casar" com duas mulheres

O ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho vai se "casar" com duas mulheres, as mineiras Priscilla Coelho e Beatriz Souza. De acordo com informações do colunista Leo Dias, do jornal O Dia, a celebração será realizada em agosto, no condomínio onde os três já moram juntos.





Como o Código Penal brasileiro não permite a união entre três pessoas - o crime de bigamia pode resultar em até seis anos de prisão -, o casamento não será oficial, mas apenas festejado pelo ex-atleta e companheiras, além de familiares e amigos.





Ronaldinho tem 38 anos e não joga desde 2015, quando defendeu o Fluminense. No entanto, ele só anunciou a aposentadoria em janeiro deste ano.





