Ronda 03 da Guarda Municipal de Sobral atende ocorrência de acidente com vítimas

A Composição Ronda 03 da Guarda Municipal, realizando patrulha de rotina manhã de quinta-feira (10), por volta das 11hs, na Avenida John Sanford no bairro do junco (Prox. A escola Netinha Castelo), se deparou com uma ocorrência de acidente de trânsito com vítimas caído ao chão.

No momento da abordagem, o condutor da Motocicleta Antonio Melo Balbino, residente na Rua Vicência Vieira, 185 no bairro Terrenos Novos, informou que a vítima lesionada o ciclista Marco Antônio Nascimento Ramos, 44 anos, residente na Rua Natal no bairro Vila União, atravessou a avenida em local não permitido, que provocou a colisão. Resultando em escoriações nas pernas, braços e fortes dores na coluna do ciclista.

O local do sinistro foi devidamente isolado devido às movimentações de veículos, e logo foi acionada via CIOPS, uma equipe do SAMU, que socorreu a vítima para o hospital Santa Casa para atendimento especializado.

Após conferência, foi observado que a motocicleta estava regular e o condutor devidamente habilitado, sendo o mesmo orientado aguarda os agentes de trânsito para o registro do boletim para em seguida ser liberado.





Participaram da ação, o Subinspetor Célio e Guardas Edinaldo e Cristóvão, além dos agentes da de trânsito da CMT, Subinspetores Castohildo e Dhogen e Guarda Anselmo, que compareceram para levantar as informações dos envolvidos no acidente.