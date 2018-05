SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE COREAÚ REALIZA FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DE HUMANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

A Secretaria de Educação de Coreaú realizou no dia 09 de Maio em sua referida sede uma importante Formação para os professores da Área de Ciências Humanas do Fundamental II da Rede Municipal de Ensino. Foram tratados temas de extrema relevância para o ensino do município, tais como, trabalhar o estudo da Cultura Afrodescendente e da História e da Geografia Local na grade curricular de ensino, promover o Concurso “Memorizando o conhecimento” como forma de incentivar os professores e alunos da Área de Humanas e debate sobre a BNCC (Base Nacional Curricular Comum). A Formação foi ministrada pelo Coordenador da Área de Humanas, José Mário Moreira, com a participação da Secretária de Educação do Município, Maria Bastos Brito Lima, que saudou a todos e se prontificou a dar total apoio aos professores do município. Participou também desta formação o músico e memorialista, Benedito Gilson Ramos, que conscientizou o público presente a incentivar e valorizar a Cultura e a História de Coreaú. Por fim, o maestro da banda de música local “Lira Palmense”, Temístocles Stanton, expôs aos professores o projeto “Escola de Música” que o município enviou para o Governo do Estado, como forma de incentivar os jovens e adolescentes coreauenses à música erudita. Prefeitura de Coreaú “Construindo uma nova história”.

