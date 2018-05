Seguem abertas as inscrições para a Mostra de Produção Científica UNINTA 2018

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP) torna pública a abertura das inscrições e estabelece normas relativas às submissões e apresentações de trabalhos para a Mostra de Produção Científica em níveis de graduação e pós-graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu). O evento acontecerá no dia 29 de maio, no Centro Universitário Inta (UNINTA). Os estudantes poderão se inscrever e submeter trabalhos até o dia 14 de maio.





De acordo com a organização, o evento destina-se a divulgação dos trabalhos de pesquisas realizados pelos bolsistas institucionais do UNINTA/FUNCAP/CNPq, de pesquisas de Graduação e Pós-Graduação, nos níveis Lato Sensu e Stricto Sensu, e aberto às comunidades acadêmicas de todas Instituições de Ensino Superior (IES) do país, objetivando apresentá-los à comunidade acadêmica e estimular a pesquisa.





As inscrições devem ser realizadas através do Even3, na página do evento. Todas as regras e informações sobre a submissão de trabalho estão disponíveis no edital.