Seguranças de show sertanejo são baleados por traficantes e um deles morre no hospital

Terminou em morte um tiroteio entre seguranças e traficantes na Avenida Leste-Oeste, no bairro Moura Brasil, zona central da Capital, na noite deste domingo (20). O incidente envolveu, supostamente, bandidos da favela Oitão Preto e seguranças que estavam na entrada do Marina Park Hotel, onde ocorria um show de música sertaneja e forró, com os cantores Jorge e Mateus e “Xand Aviões”. A troca de tiros, no entanto, não chegou a afetar o evento que reuniu milhares de pessoas.





Segundo o registro da ocorrência na Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), o fato ocorreu por volta de 23h30, quando já estava perto do encerramento do evento. Ao menos, três seguranças foram baleados e um deles acabou morrendo no Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro), depois de socorrido. O morto foi identificado como Mário Kevin Oliveira de Queiroz. Outros dois permanecem hospitalizados.





Segundo apurou a Polícia, antes do incidente, ocorreu outro fato, quando seguranças teriam retirado nas proximidades da entrada do hotel uma mulher, que, supostamente, seria companheira de um traficante da favela. Em meio à confusão formada, houve ameaças de retaliação. Várias viaturas da PM, inclusive do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR) e do Policiamento Ostensivo Geral (POG).





Já por volta de 23h30, um veículo prata teria passado no local e seus ocupantes passaram a disparar tiros contra os seguranças, atingindo, ao menos, três deles. Nas redes sociais, áudios de pessoas que estavam no local, relatavam o incidente, inclusive com sons de disparos. O caso deverá ser investigado pelo 34º DP (Centro) e pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





O corpo do segurança baleado e morto deu entrada na Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), no começo da manhã desta segunda-feira onde será necropsiado.





