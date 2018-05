SEM CONTROLE: Assassinatos de mulheres no Ceará chega a 192 e casos mais que duplicam em comparação a 2017

Subiu para 192 o número de mulheres assassinadas no Ceará neste ano. Nas últimas 24 horas, mais três crimes do gênero foram registrados na Grande Fortaleza. Em comparação a igual período do ano passado (de 1º de janeiro a 15 de maio) o Ceará apresenta um aumento da ordem de 131,3 por cento de aumento nesta modalidade da violência, ou seja, o número de mulheres assassinadas mais que dobrou no estado em apenas quatro meses e 15 do ano em comparação a 2017.





Os três assassinatos de mulheres registrados nesta terça-feira (15) se somaram a outros 12 homicídios com vítimas do sexo masculino em todo o estado, elevando o homicidômetro para 1.889 Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs) no estado em 2018, numa média de 14 homicídios a cada 24 horas nos primeiros 135 dias do ano.





Era por volta de 7h24 quando ocorreu o primeiro crime de morte da terça-feira. Uma mulher foi executada a tiros no bairro Itaperi. Cerca de cinco horas depois, às 12:31, ocorreu o segundo crime, quando uma jovem foi executada, também a tiros, no bairro Lagoa Redonda, conforme registros da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).





Fuzilada





E para fechar o dia, o terceiro assassinato de mulheres ocorreu à noite, por volta de 20h29, quando bandidos invadiram uma residência localizada no bairro Parque Potira, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e fuzilaram uma mulher.





As vítimas não foram ainda identificadas oficialmente pela Polícia e os três corpos permanecem na sede da perícia Forense do Ceará (Pefoce) onde estão sendo examinados.





Das 192 mulheres mortas no Ceará neste ano, 56 foram assassinadas em janeiro, 42 em fevereiro, 46 em março, 33 em abril; e 15 em maio (entre os dias 1º e 15).





Veja a relação de mulheres assassinadas no Ceará neste mês de maio:





01 – (03/5) – Leiciliele Kássia do Nascimento Alves (faca) – Estrada do Garrote (CAUCAIA)





02 – (03/5) – Camila Paulino Barbosa (bala) – Sítio Ilha (TRAIRI)





03 – (03/5) – Angélica Maria Viana da Silva (bala) – (CARIÚS)





04 – (04/5) – Daiane Vitória Alves Araújo (bala) – Rua Carnaubal/Jardim Iracema (CAPITAL)





05 – (07/5) – Vitória Régia Maia (bala) – Rua Sousa Pinto/Alto da Balança (CAPITAL)





06 – (07/5) – Jaimara Araújo Miranda (bala) – Rua Manoel Antônio Leite/Bonsucesso (CAPITAL)





07 – (08/5) – Maria Cláudia Santana da Silva (bala) – R. Gel. Cordeiro Neto/B. Mondubim (CAPITAL)





08 – (09/5) – Vítima não identificada (outros) – Bairro Lagoa Seca (JUAZEIRO DO NORTE)





09 – (11/5) – Maria Rosanny da Silva (decapitada) – Estrada Velha do Garrote (CAUCAIA)





10 – (13/5) – Vítima não identificada (bala) – Conjunto São Cristóvão (CAPITAL)





11 – (13/5) – Antônia Ivone Xavier Pereira (facadas) – Vila Marruás (TAUÁ)





12 – (14/5) – Nayara Mara Costa Araújo (bala) – Rua Roquete Pinto/Parangaba (CAPITAL)





13 – (15/5) – Vítima não identificada (bala) – Bairro Itaperi (CAPITAL)





14 – (15/5) – Vítima não identificada (bala) – B. Lagoa Redonda (Capital)





15 – (15/5) – Vítima não identificada (bala) – B. Parque Potira (CAUCAIA)





Fonte: Fernando Ribeiro