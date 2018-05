SEM CONTROLE: Quadrilha sitia a cidade de Piquet Carneiro e destrói agência do Banco do Brasil com explosivos durante o roubo

Uma quadrilha numerosa e fortemente armada provocou pânico à população da pequena cidade de Piquet Carneiro, no Sertão Central do Ceará (a 329Km de Fortaleza), na madrugada desta quinta-feira (10). O bando invadiu o Município ao estilo do “Novo Cangaço” e sitiou a cidade para, em seguida, assaltar a agência do Banco do Brasil. Foi o 13º ataque a banco no estado neste ano e aconteceu no dia seguinte à declarações do governador Camilo Santana (PT) de que os roubos em bancos haviam diminuído no estado.





O prédio ficou completamente destruído após a explosão de artefatos detonados no cofre da tesouraria e em parte da bateria de caixas eletrônicos. Moradores relataram nas redes sociais os momentos de pânicos vividos na madrugada com uma sequência de explosões, além de dezenas de tiros disparados pelos criminosos nas ruas,.





Segundo as primeiras informações das autoridades, a quadrilha invadiu a cidade de Piquet Carneiro no começo da madrugada utilizando em vários veículos, carros, caminhonetes e motocicletas. O grupo se dividiu e bandidos foram vistos distribuídos estrategicamente em diversas esquinas próximas à agência bancária, enquanto os comparsas se encarregavam de entrar no prédio para roubar todo o dinheiro que havia ali. Outra parte da quadrilha tratou de atirar contra o prédio do destacamento da PM para anular a ação policial.





Fuga e caçada





Depois de protagonizar as cenas de horror na cidade, os assaltantes fugiram, deixando para trás um rastro de violência e destruição. Só depois da fuga dos ladrões, os policiais puderam sair às ruas e pedir reforços das cidades vizinhas para montar um cerco na região.





Patrulhas de batalhões, companhias e destacamentos de cidades vizinhas, como Acopiara, Milhã, senador Pompeu e Mombaça foram mobilizadas para montar barreiras nas estradas para impedir a fuga dos ladrões. Equipes do Comando Tático Rural (Cotar), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), também foram acionadas para tentar localizar os assaltantes. Contudo, até o começo da manhã não havia informações de prisões. Uma caminhonete Hilux e um Corolla branco teriam sido usados pelos criminosos.





Carro-forte





Na última segunda-feira, uma quadrilha atacou um carro-forte na rodovia estadual CE-176, no Município de Santa Quitéria (a 217Km de Fortaleza), explodiu o blindado e roubou todo o dinheiro que estava nos malotes que eram transportados no veículo. Até agora, ninguém foi preso.





(Blog Fernando Ribeiro)