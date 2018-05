Sessão acaba em bate-boca entre Capitão Wagner e Evandro Leitão; áudio

A sessão na Assembleia Legislativa desta terça-feira (15) terminou sem clima, literalmente, em meio a bate-bocaentre o líder do governo na Casa, deputado Evandro Leitão (PDT), e o deputado Capitão Wagner (PROS).





A confusão começou quando Capitão Wagner foi rebater o discurso de Evandro, ao dizer que confiava no trabalho da Polícia Militar, para a redução dos assassinatos no Estado, tanto que pediu abertura da CPI do Narcotráfico na Assembleia. “Quem está dizendo que confia, não teve a coragem de pedir a abertura da CPI”, disse, fazendo referência a Evandro Leitão.





Nessa hora, o líder do governo se irritou. “Deixe de coisa, rapaz! Você me respeite. Você está pensando o quê, rapaz?! Você que é frouxo”, rebateu Evandro. Em resposta, Capitão Wagner rechaçou: “Eu sou [frouxo]?! Pois vamos assinar a abertura da CPI”.





Sessão cancelada





Com poucos deputados no Plenário, o deputado Manoel Duca (PDT) cancelou a sessão, após pedido de verificação de quórum do deputado Yuri Guerra (PP), já que havia apenas 10 deputados presentes, quando são necessários, no mínimo, 16 para as atividades em plenário. “Vamos acalmar os ânimos”, finalizou Duca.





Ainda assim, Evandro saiu do plenário, chamando o Capitão Wagner para “resolver” o problema deles lá fora. Um amontoado de assessores já se agrupava ao redor de Wagner e Evandro. No corredor, Evandro, irritado, disse: “esse cara tá passando dos limites, é um mentiroso”.





Confira áudio da sessão:

Fonte: Diário do Nordeste / Edison Silva