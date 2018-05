Na manhã deste sábado (19), uma jovem que transitava em uma motocicleta Honda Biz, foi vítima de acidente de trânsito na avenida Moacir Lima Feijão, no bairro Santo Antônio.





Um bueiro localizado no meio da via pública foi o causador do sinistro. Felizmente, a vítima sofreu escoriações leves pelo corpo.





Confira mais detalhes na reportagem de Robério Lima: