A violência é avassaladora na cidade de Sobral! Na noite desta terça-feira (22), um indivíduo armado com um revólver realizou um arrastão aos cliente do restaurante Francinet, localizado no bairro Junco. Logo após o crime, o ladrão fugiu em uma motocicleta, tomando rumo ignorado.

