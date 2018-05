"Ola bom dia sou a Naiane quero informar a vcs q a. Nova creche do caiçara ainda continua sem energia q. As crianças dos berçários e infantis mais avançado ainda estão continuando no calor q nada ainda foi resolvido eu mesmo liguei as luz da sala da minha filha pra confinar a falta de energia . informaram q ja foi um técnico mandado pelo a prefeitura mais nada resolveu aí pergunto ate quando aquelas crianças vão ficar no forno."