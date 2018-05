Foi divulgada na última sexta-feira (11), por meio do Diário Oficial do Município de Sobral , a tabela com novas tarifas para o serviço de mototáxi. Os preços variam entre R$ 3.50 e 6 reais, contendo valores de acordo com a bandeira 01 (válidos das 06 horas da manhã até o horário de 22 horas) e bandeira 02 (de 22 horas até às 06 horas).