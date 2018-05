No final da noite da última terça-feira (01/05), um homem em uma motocicleta de cor vermelha realizou um roubo a pessoa no bairro Cohab 02. A Equipe RAIO 06 seguiu pra provável rota de fuga do acusado, onde conseguiu abordá-lo, pilotando uma motocicleta com queixa de roubo.





Thiago Soares de Andrade foi conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190