SOBRAL: INTERNAUTA DENUNCIA COBRANÇA ABUSIVA DE MOTOTAXISTA

Internauta denuncia a cobrança abusiva por parte de um mototaxista na cidade de Sobral.

Confira a denúncia na íntegra:

"Hoje o mototaxi me cobrou 9,00 reais para bairro das nações no boa vizinhança e o preço na tabela é 5,00. Peço o responsável do sindicato que forneça uma tabela para cada mototaxi. Porque tem muitos que estão cobrando o preço errado para todos bairros só paguei porque não havia visto a tabela e a bata desse mototaxi tem numeração baixa é um senhor forte. Nem a Uber que é um carro cobra esse valor. Peço. mais respeito com as pessoas que utilizam o serviço de mototaxi em Sobral."