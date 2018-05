SOBRAL - INTERNAUTA DENUNCIA O SAAE DE SOBRAL

"Olá, eu gostaria fazer uma reclamação a respeito do SAAE junto a prefeitura.









Moro na rua Bela Vista 1 no bairro terrenos novos, aqui não temos saneamento de nada, é esgoto a céu aberto, é falta de limpeza da rua, não tem um contêiner pra colocar lixo, o lixo é jogado na rua e nem sempre a coleta passa e quando passa não vem todas as vezes na nossa rua.









É faltando água todos os dias, mas o papel não falta no final do mês. Mas o que me trouxe a fazer essa reclamação foi o fato de vim cobrando na conta de água praticamente 15 reais de esgoto, quando na verdade não tem rede de esgoto na rua, isso é um roubo estão cobrando por uma coisa que não existe, estão ganhando dinheiro as custas do nosso mal estar, aqui o cheiro de lama é insuportável, tem mosquitos, insetos, sujeira e já que estão cobrando por uma coisa que não tem deviam criar vergonha e instalarem a rede de esgoto."