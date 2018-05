SOBRAL: INTERNAUTA DENUNCIA A SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO DE TAPERUABA

Cidadão denuncia que recorreu ao posto de saúde do distrito de Taperuaba para realizar um simples curativo, pois havia se submetido a uma pequena cirurgia no pé. Para a surpresa do cidadão, na referida unidade de saúde não havia material para realizar tal procedimento.









Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Meu nome é Arilucio, sou Sargento da PM, moro em Taperuaba. Agora a pouco fui até a Unidade de Saúde do Distrito para fazer um simples curativo no pé, em virtude de ontem ter feito uma pequena cirurgia no pé para retirada de um cravo no pé. Para minha surpresa lá na Unidade de Saúde fui informado que não tinha material para tal procedimento, agora imagine se essa Unidade de Saúde não dispõe de material para um simples curativo, imagina para outros procedimentos mais graves, isso é uma falta de compromisso para com o cidadão sobralense, onde uma cidade com o porte de Sobral está nessa situação. Em face dessa gravidade eu lhe peço encarecidamente que divulgue esse episódio no seu blog para chegar até as autoridades responsáveis para que seja solucionado essa situação. Obrigado pela oportunidade."