SUSPEITO DE ASSALTOS E LATROCÍNIO É ATROPELADO APÓS COMETER CRIME

Um homem suspeito de cometer crimes como assalto e latrocínio, foi atropelado nesta quarta-feira (2), após um assalto em uma parada de ônibus em um trecho da CE-065, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza.





Identificado como José Fábio Moreira Mendonça (21), o suspeito fugiu em uma bicicleta na CE-065, mas não percebeu a movimentação dos veículos na estrada. José foi atropelado por um carro e rendido posteriormente.





A Polícia Militar apreendeu uma faca com o suspeito. A arma era utilizada nos assaltos. Mais cedo, ele teria esfaqueado uma mulher com o equipamento. O homem estava com tornozeleira.





Ferido, José Fábio foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e em seguida, transferido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. De acordo com os socorristas que atenderam à ocorrência, o estado da vítima é crítico.





