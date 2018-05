Suspeitos de ataque a carro-forte em Santa Quitéria são detido pela PM em Umirim

Uma abordagem a um carro suspeito levou a Polícia Militar a deter quatro homens suspeitos de integrar uma quadrilha responsável por ataques a bancos e carros-fortes no interior cearense nos últimos meses. Os quatro homens trafegavam em um carro importado, blindado, pela BR-222, quando foram parados por uma patrulha da PM no Município de Umirim (a 91Km de Fortaleza), na tarde desta segunda-feira (21).





Segundo a Polícia, os quatro homens seriam integrantes de uma quadrilha de assaltantes baseada na cidade de Santa Quitéria (a 217Km de Fortaleza), cujo chefe é um bandido conhecido pelo apelido de “Cabeça”. Na semana passada, um dos membros do bando foi preso numa operação de policiais do Comando Tático Rural (Cotar), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque).





Na abordagem realizada nesta segunda-feira, policiais da 2ª Companhia do 11º BPM (Itapipoca), prenderam as seguintes pessoas: Ricardo Jônathas da Costa de Oliveira, 24 anos; Ismaelino de Sousa Bezerra, 41; Francisco Parente Timbó, 20; e Francisco Willame Viana, 29. As autoridades não informaram se os quatro já possuem antecedentes criminais e nem se portavam armas de fogo. As diligências prosseguem.





Estourado





Na manhã do dia 7 último, uma quadrilha fortemente armada atacou um carro-forte da empresa de transporte de valores Corpvs quando este trafegava pela rodovia estadual CE-176, que liga Santa Quitéria a Sobral. Os vigilantes foram parados depois que o bando disparou vários tiros de fuzil e ameaçou incendiar o blindado com os seguranças dentro. Em seguida, o bando explodiu o carro-forte e roubou os malotes com dinheiro que eram transportados no cofre do veículo.





Explodidos





Somente neste ano, quatro carros-fortes foram assaltados no Ceará, veja o resumo dos casos:





1 – (5 de fevereiro) – Na BR-304, em Aracati, no Litoral Leste do estado. Bandidos fortemente armados explodiram um blindado da empresa Brinks e levaram todo o dinheiro. O grupo estava armado com fuzis e seria oriundo do Rio Grande do Norte (RN). A abordagem ao veículo aconteceu na localidade conhecida como Cacimba Funda, na zona rural de Aracati, já próximo à divisa dos dois estados.





2 – (23 de fevereiro) – Na CE-060, na altura da localidade de Catolé da Pista, na zona rural de Mombaça (a 293Km de Fortaleza). Agindo de forma violenta, criminosos conseguiram parar um blindado da empresa Prosegur, forçaram a saída e fuga dos vigilantes e destruíram o veículo, roubando os malotes que estavam sendo transportados no cofre do caminhão. Informações extra-oficiais revelam que mais de R$ 1,5 milhão.





3 – (5 de abril) – Na BR-222, na entrada da cidade de São Luís do Curu (a 79Km de Fortaleza), onde uma quadrilha explodiu mais um blindado da empresa Brinks. A ação foi violenta e interditou a estrada por várias horas.





4 – (7 de maio) – Na CE-176, em Santa Quitéria. Por medida de segurança, a empresa havia deslocado para a região dois carros-fortes. Ainda assim, os bandidos não se intimidaram e tentaram parar os dois veículos. No entanto, a equipe de vigilantes de um deles conseguiu escapar da emboscada. O outro carro-forte acabou sendo cercado e seus ocupantes obrigados a deixar o veículo depois de desarmados. A explosão foi tão forte que o blindado da Corpvs ficou completamente destroçado.





(Fernando Ribeiro)