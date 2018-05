Tecnologia 360 graus é utilizada pelo UNINTA EaD

Com o objetivo de ampliar a experiência acadêmica laboratorial dos estudantes do Centro Universitário Inta (UNINTA), a Diretoria de Inovação Educacional da Pró-Reitoria de Educação a Distância está viabilizando a utilização da tecnologia 360 graus. O intuito do novo projeto é possibilitar a demonstração virtual dos laboratórios práticos da instituição e aproximar os equipamentos dos estudantes.





O desenvolvimento do projeto foi debatido na quinta-feira (17) durante uma reunião com integrantes do Núcleo de Produção Transmídia e os integrantes do setor de Marketing e Comunicação. Participaram do momento o jornalista e vídeo maker,Sidney Almeida e a equipe formada pelos colaboradores Luiz Carlos Madeira Carneiro, Eduardo Duarte de Sousa Neto e Daniel Luiz Madeira Carneiro





360º





A tecnologia 360 graus é uma inovação que visa permitir aos usuários uma real noção de tempo e espaço, sendo possível a visualização de um plano visual completo, além da rotação de imagens, aproximação de quadros e uma maior percepção dos detalhes visuais. A tecnologia ficou popularmente conhecida por usuários de redes sociais.