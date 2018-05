Terror ampliado em Juazeiro: GDE invade garagem da Prefeitura e incendeia veículos

Secretário de Segurança, André Costa, acredita que está tudo normal e que a população não tem com o que temer.

Membros da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) invadiram neste domingo (13) depósito de carros do Demutran e colocaram fogo nos veículos. O motivo, segundo um salve geral que circula nas redes sociais, é que foram proibidas as pernoites das parceiras dos detentos nos dias 12 e 13 de maio. Ontem, os criminosos já haviam incendiado um ônibus.





No Demutran, o prejuízo é incalculável. O povo está dentro de casa com medo diante do silêncio do governador Camilo Santana. A facção assumiu o controle do Cariri. O Secretário André Costa tem que ser demitido hoje.





Leitores do Ceará News 7 informam que Juzeiro do Norte está em pânico. O prefeito Arnon Bezerra não sabe a quem apelar. O governador Camilo Santana perdeu o controle da segurança do Estado.









Em tempo





Isso não é problema de eleições. É a vida do caririense que está hoje preso em casa no Dia das Mães. Restaurantes devem não abrir. Shopping receoso de funcionar e todos apavorados com a força e as ameaças da GDE. Que toca fogo em Juazeiro do Norte!





Confira as fotos de agora de manhã:

(Cearanews7)