TRAGÉDIA: ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL NA DESCIDA DA SERRA DA MERUOCA

O sinistro aconteceu na tarde desta segunda-feira (14), por das 17h, na descida da serra da Meruoca, nas proximidades da entra do Delta.





As primeiras informações dão conta que um caminhão perdeu o freio e um passageio em momento de desespero pulou, sofrendo várias lesões, vindo a óbito no local.





Equipes do SAMU foram acionadas, mas infelizmente o homem já estava em óbito.



A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local, realizando os procedimentos legais.



A Perícia realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML.