Travesti é assassinada a tiros em Fortaleza no bairro Jangurussu

Mais uma travesti foi assassinada em Fortaleza, na noite de segunda-feira (30), no no bairro Jangurussu, Área Integrada de Segurança 03 (AIS 03). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), as investigações para elucidar o crime estão a cargo da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Uma equipe da Especializada e também da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local, onde realizaram os primeiros levantamentos.





A vítima, que estava sem identificação e era conhecida apenas por "Paulinha", foi morta com disparos de arma de fogo efetuados por um homem, que estava em uma motocicleta. Após o fato, ocorrido na Avenida Jornalista Thomaz Coelho, o suspeito se evadiu.





Próximo ao local há estabelecimentos comerciais e a Polícia Civil, agora, analisa se existem imagens de câmeras de segurança que flagraram o momento do crime.