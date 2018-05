TRE-CE agenda julgamento de cassação do prefeito de Sobral para a próxima semana

Ivo Gomes já foi cassado por abuso de poder nas Eleições 2016, em primeira instância, pelo juiz Fábio Falcão.



A família Ferreira Gomes teme sofrer um duro golpe político: o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) agendou para a próxima terça-feira (22) o julgamento que poderá confirmar a condenação e a cassação do prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT).





Hoje, a situação de Ivo é desconfortável. Cassado pelo juiz Fábio Falcão, por abuso de poder econômico, o caçula dos FGs tenta se socorrer no prestígio dos irmãos e do senador Eunício Oliveira para escapar do seu afastamento do cargo.





Mesmo que venha a ganhar no TRE cearense, Ivo Gomes sabe que não escapará quando o processo subir para o TSE. As provas contra ele são irrefutáveis. Se o TRE anular a decisão do juiz de Sobral, esse caso entrará para a história eleitoral.





Veja o Diário Oficial confirmando julgamento do prefeito Ivo Gomes:

