TRE-CE CONFIRMA INELEGIBILIDADE DE 08 (OITO) ANOS DE DR. JAYDSON E DE SEU PADRINHO POLÍTICO JEAN AZEVEDO

O Tribunal Regional Eleitoral do CE, publicou acordão do julgamento que tornou inelegível o candidato a Prefeito de Tianguá-CE Dr Jaydson e de seu coordenador de campanha e padrinho político Jean Nunes Azevedo (ex-Prefeito de Tianguá).





Ambos foram declarados, POR UNANIMIDADE, inelegíveis pelo prazo de 08 (oito) anos, contando das eleições 2016 nas quais os mesmos foram os candidatos derrotados. A qualquer momento o TRE-CE comunicará a decisão ao Juiz de Primeira Instância sobre a inelegibilidade do candidato a Prefeito.





Dr Jaydson e Jean Azevedo, com a decisão unânime proferida pelo órgão colegiado, só poderão disputar qualquer cargo político no ano de 2024. Ambos foram enquadrados na Lei da Ficha Limpa passando a integrar a lista dos políticos ficha suja. As eleições no Município de Tianguá irão ocorrer dia 03 de junho e restam apenas 2 (dois) candidatos DEFERIDOS pela Justiça Eleitoral, Dr. Luiz Menezes – PSD 55, e Zé Terceiro – PEN 51.