TRÊS DETENTOS FOGEM DA CADEIA PÚBLICA DE HIDROLÂNDIA

Os detentos fugiram da Cadeia Pública do município de Hidrolândia, na madrugada desta sexta-feira (25).





Segundo informações, os foragidos são: Rafael Cid Farias, (responde Art. 33 - tráfico de entorpecentes), Ericson Prata de Andrade (responde pelos crimes de corrupção de menor Art.244 do ECA, Art.12 do Estatuto do Desarmamento e Art.33- tráfico de entorpecentes) e Fábio Firmino da Silva, conhecido como Fábio Júnior (responde Art.121c/c Art.14 e Art.157, parágrafo 2° do CPB). As circunstâncias da fuga ainda estão sendo apuradas.





Quem tiver qualquer informação sobre os fugitivos, pode ligar para a Polícia Militar de Hidrolândia, através dos telefones: (88) 996740190 ou (88) 993086010. O sigilo é garantido, a pessoa não precisa se identificar.