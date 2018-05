Tribunal de Justiça nomeia 28 servidores aprovados no concurso de 2014

O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Gladyson Pontes, nomeou 28 servidores aprovados no último concurso, realizado em 2014. Desse total, sete são para o cargo de analista e 21 para técnico judiciário. A nomeação ocorreu em decorrência da criação de novos cargos por meio da lei estadual nº 16.505, de 22 de fevereiro de 2018. A medida consta na Portaria nº 839/2018, publicada no Diário da Justiça desta terça-feira (15/05).





“Os novos servidores serão um reforço para as unidades judiciárias da Capital e do Interior. Com eles, ganha a população, que contará com serviços mais céleres, bem como o Judiciário, que ofertará a prestação jurisdicional em tempo hábil”, disse o desembargador Gladyson Pontes.





O concurso de 2014 ofertou 238 vagas para servidor e todos os aprovados, dentro do número de vagas ofertadas, foram convocados, sendo estes últimos do cadastro de reserva. O certame teve o resultado homologado durante sessão do Pleno do TJCE no dia 18 de setembro de 2014, com a decisão publicada no Diário da Justiça 29 de setembro do mesmo ano. Em 22 de setembro de 2016, o concurso teve a validade prorrogada.





Para visualizar a relação dos nomeados, clique aqui





CONVOCAÇÃO

Os nomeados deve comparecer à sala Kátia Guimarães Barbosa do TJCE, no dia 21 de maio de 2018, das 9h às 15h, para participarem do curso de formação básica.





Na ocasião, eles também participarão de audiência para a escolha das comarcas de lotação. O não comparecimento do candidato implicará na renúncia ao direito de escolha, ficando a cargo da Presidência do TJCE a definição da lotação do servidor.