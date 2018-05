VEJA A SITUAÇÃO DEGRADANTE EM QUE SE ENCONTRA O BAIRRO RENATO PARENTE

Internauta denuncia o total descaso da Prefeitura Municipal de Sobral para com os moradores do bairro Renato Parente.

"Boa tarde!!





Por favor, se possível poderia publicar uma matéria sobre o estado em que se encontram as ruas do bairro Renato Parente.









Olá senhor secretário de obras de Sobra, e Senhor Prefeito Ivo Gomes!! Aqui no Bairro Renato Parente nos Também pagamos IPTU e IPVA essa é a situação de várias Ruas do Bairro!!









Ficaria muito agradecido se pudesse mostrar essas imagens no qual se encontram as Ruas do Bairro





As ruas são Av mãe rainha próximo ao clube dos calçadistas e rua custódio gomes próximo ao hotel brisa da serra no bairro Renato Parente."