Vereador se defende da acusação de roubo de gado na qual foi envolvido; vídeo

O empresário e Vereador Carlos do Calisto (PDT), se defendeu na tarde desta quarta-feira (16), da acusação de roubo de gado, durante entrevista no programa Izaías Nicolau na Rádio Tupinambá.





De acordo com o parlamentar, uma representação criminal será ajuizada contra seus acusadores pela pratica de calúnia, difamação e injúria, para ser reparado.





Carlos do Calisto atribui que as postagens do ex-vereador Gilmar Bastos, que foi reproduzida pelo portal cearanews7, e replicado no num programa de alcance no estado do Ceará, teve o intuito de lhe atingir. Se não vejamos o que Postou o Gilmar. “O chefe da quadrilha que rouba gado em Sobral é rico e influente. Só vai com a Polícia Federal para prender e quebrar todo esquema”.





Na ocasião, o ex-vereador Gilmar Bastos, participou por telefone reafirmando que nunca citou o vereador nas suas postagens, mas que defende as apurações desde quando foi vereador. Em decorrência do trabalho realizado pelo seu mandato, ainda continua sendo procurado pelos criadores furtados para interceder na investigação e apuração dos culpados. Finalizou, dizendo que não é responsável pela divulgação na imprensa de nomes relacionados à sua postagem.





O vereador Carlos do Calisto, esclareceu que não responde a nenhuma investigação na justiça, e por ser empresário do ramo de frigorífico abatedor, não dar o direito de ser envolvido por terceiros nessas acusações sem nenhuma prova.









Entenda o caso





O Ex-vereador Gilmar da Cruz Bastos (PSB), quando no mandato fez varias denúncia de uma quadrilha organizada de rouba gado atuando no município de Sobral. Na época, alegava que existia um suposto protecionismo e retardo na prisão da quadrilha de roubos de gado. Uma vez que as suas denuncias chegou ao conhecimento das autoridades policiais em audiência publica na Câmara Municipal, com apresentação de nomes dos suposto envolvidos e nada foi resolvido.

(Via Blog Célio Brito)