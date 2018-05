VEXAME: OBRA INACABADA DO EX-PREFEITO VEVEU CAUSA TRANSTORNOS AOS MORADORES DO BAIRRO COHAB 3

Internauta denuncia um buraco aberto na via pública na Rua Adalgisa Sá, onde seria feito um saneamento básico ainda na gestão do ex-prefeito Veveu, está causando transtornos aos moradores do bairro Cohab 3.

"Só uma reclamação sobre um buraco a céu aberto, onde seria feito o saneamento básico em uma das Ruas dá Cohab 3 na época do Veveu, onde não foi concluído. A semanas esse buraco se abriu em via pública causando transtornos, é essa é um dos principais acessos entre terrenos novos centro e cohab 3, o buraco está localizado na Rua Adalgisa Sá.. se puder postar agradecemos."