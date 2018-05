VEXAME SOBRAL! O CONSELHO TUTELAR ESTÁ ABANDONADO E SUCATEADO; VÍDEO

Fato lamentável está acontecendo na cidade de Sobral. O Conselho Tutelar se encontra em total estado de abandono.

O Conselho Tutelar tem a função de proteção e garantia dos direitos dos menores, segundo o seu Estatuto. O papel do Conselho Tutelar começa a agir sempre que os direitos de crianças e adolescentes forem ameaçados ou violados pela sociedade, Estado, pais, responsável, ou em razão de sua própria conduta.





Confira mais detalhes no Programa do Izaías Nicolau com:

