Moradores da rua Groaíras, localizada por trás do bar do "Flamengo", denunciam o total abandono da Prefeitura para com os moradores da citada rua. Não existe iluminação pública e as ruas estão esburacadas.



Os moradores solicitam a iluminação pública e o conserto da via pública, que está em situação deplorável.





Confira as imagens: