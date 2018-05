Violência deixa mais um "banho de sangue" no Ceará neste fim de semana, com 52 pessoas assassinadas

A violência armada dominou o Ceará no fim de semana. Um banho de sangue deixou 52 mortos em todo o estado durante apenas 72 horas, entre a manhã da sexta-feira (18) e ao noite do domingo (20). Conforme o registro das autoridades da Segurança Pública, foram praticados 17 homicídios em Fortaleza, 15 na Região Metropolitana, 14 no Interior Norte e mais seis no Interior Sul. Além disso, várias pessoas acabaram baleadas e estão hospitalizadas. Com os registro do período, o Ceará já acumula neste ano, 1.963 homicídios.





Em Fortaleza, os 17 assassinatos do fim de semana aconteceram nos seguintes bairros: Bom Jardim (2), Parangaba (2), Messejana (2), Vila Velha, Pedras, Mondubim, Praia do Futuro, Jangurussu (Conjunto Maria Tomázia), Conjunto Esperança, Barra do Ceará, Jacarecanga, Bonsucesso, Moura Brasil e Praia de Iracema.





Na Região Metropolitana da Capital, a Polícia fez o registro de 15 homicídios nos seguintes Municípios: Caucaia (6 casos), Maranguape (3), Horizonte (2), Maracanaú (2), Aquiraz e Cascavel





Sertão violento





No Interior Norte, foram mais 14 crimes de morte, nos Municípios a seguir: Massapê (2 casos), São Benedito (2), Pentecoste, Itarema, Capistrano, Trairi, Caridade, Canindé, Barreira, Acarape, Tianguá e Sobral.





Já no Interior Sul foi registra a menor taxa de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs), no fim de semana, com o registro de seis casos, nos seguintes Municípios: Piquet Carneiro (2 casos), Iguatu, Pedra Branca, Quixeramobim e Jucás.





O dia mais violento do período foi o domingo, com 25 homicídios, sendo 10 na Capital, oito na região Metropolitana de Fortaleza e sete no Interior Norte, sem nenhum registro no Interior Sul.