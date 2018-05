VIOLÊNCIA EM SOBRAL: MOTOTAXISTA É VÍTIMA DE ASSALTO NO BAIRRO VILA UNIÃO

Por volta das 22h de segunda-feira (14), um mototaxista pegou um "passageiro" no bairro Vila União, com destino ao centro da cidade. Mas o "passageiro" na realidade era um ladrão, que anunciou o roubo e subtraiu o celular, dinheiro e outros pertences do cidadão.





A vítima foi assaltada ainda no bairro Vila União. A Polícia foi comunicada do crime, mas o bandido não foi localizado.





O mototaxista teve que lamentar seu prejuízo.





Fonte: Sobral 24 horas