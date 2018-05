Um mototaxista pegou um "passageiro" no Centro de Sobral com destino o bairro da Santa Casa, quando nas proximidades do Hemoce o homem anunciou o roubo, subtraindo o celular e o dinheiro da vítima. O ladrão estava armado com um revólver.





Logo após o crime, o assaltante fugiu em rumo ignorado.





O assalto foi registrado às 22h de ontem (16).





Fonte: Sobral 24 horas