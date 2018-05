VIOLÊNCIA: Sargento da PM é baleado por assaltantes no Centro de Caucaia

Menos de 24 horas após o assassinato de um guarda municipal, a cidade de Caucaia registrou na noite desta quarta-feira (16) uma tentativa de morte contra mais um agente da Segurança Pública. Desta vez, o “alvo” dos bandidos foi um policial militar. Ele ficou ferido, a tiros, durante uma tentativa de assalto a um estabelecimento comercial daquela cidade integrante da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





O PM, identificado apenas por sargento PM Marques, da Reserva remunerada da Polícia Militar, foi baleado, pelo menos, duas vezes, por bandidos que tentaram assaltar o caixa de uma fábrica de gelo localizada no Centro de Caucaia. O crime ocorreu por volta de 19 horas.





A Polícia não revelou se o PM estava passando pelo local ou prestava serviço de segurança ao estabelecimento. No entanto, o que se sabe é que ao perceber a chegada dos criminosos, o sargento teria reagido e acabou sendo ferido. Após a fuga dos assaltantes, o militar foi socorrido e levado, de ambulância, para o Instituto Doutor José Frota (IJF), onde permanece. Seu estado de saúde é estável. Ele teria sido atingido com, pelo menos, dois tiros no ombro esquerdo.





Durante toda a noite, a Polícia Militar fez diligências na cidade de Caucaia, mas não conseguiu localizar os criminosos. As buscas devem prosseguir nesta quinta-feira (17). Equipes do Policiamento Ostensivo Geral, Batalhão Raio e do Serviço de Inteligência do 12º BPM (Caucaia), estão empenhadas na caça aos assaltantes.





Guarda morto





Na tarde de terça-feira, um guarda municipal do Município de São Gonçalo do Amarante (a 55Km de Fortaleza), foi morto em Caucaia. O crime ocorreu no bairro Itambé, onde o guarda Luiz de França Duarte Filho, 30 anos, foi atingido por vários tiros de pistola na cabeça na porta de sua residência.





As informações iniciais colhidas pela Polícia sobre o crime revelaram que bandidos foram ao local matar um irmão do guarda, mas este conseguiu fugir. “Luizinho” como era tratado pelos amigos e familiares, acabou morto. Até agora, ninguém foi preso.





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro