VIOLÊNCIA SEM CONTROLE: MULHER É ASSALTADA QUANDO DEIXAVA BEBÊ EM CRECHE

Uma mulher foi abordada por assaltada por um homem supostamente armado, na calçada de uma creche no Papicu, em Fortaleza. O crime aconteceu nesta quarta-feira (2), quando a vítima saia de um carro com a sua filha bebê. O assalto foi registrado pela câmera de segurança do prédio.





A vítima estacionou e em seguida, desceu do carro. Um homem que aparece segundos antes, retorna e aborda a mulher, que começa a chorar. Então a vítima entra no banco traseiro do veículo, retira a bebê e entra na creche, visivelmente assustada com a situação.





O suspeito pegou a chave do carro e fugiu em seguida. Apesar do susto, as vítimas saíram ilesas.



Com informações do portal Cnews

