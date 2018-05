O sinistro aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 17, por volta das 8h, no cruzamento da avenida Lúcia Sabóia com a rua Cel. Rangel, centro de Sobral. Apesar do impacto violento, no sinistro houve apenas danos materiais.





Os veículos envolvidos no sinistro foram: GM Classic e um veículo da Chevrolet.





Uma equipe da Guarda Municipal esteve no local da ocorrência, realizando os procedimentos legais.





Fonte: Sobral 24 horas