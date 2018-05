"Gostaria de publicar no seu blog.. ontem uma mulher foi assaltada por um casal numa moto Bros preta armados com revólver, o fato ocorreu no bairro Campo dos Velhos em torno de 22:15 na ação foi furtado um celular e levaram a chave da moto. Caso alguém encontre a chave de moto (ela tem um chaveiro de coração de pelúcia) entrar contato com 36114188."