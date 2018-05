VÍTIMA ESCAPA POR POUCO DE ASSALTO NO BAIRRO JOAQUIM TÁVORA; VÍDEO

Um vídeo feito por câmeras de segurança, registra o momento em que uma dupla tenta roubar um carro no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, nessa quarta-feira (9).





Os dois homens caminham pela calçada e chegam a passar pelo veículo que está parado, mas de repente eles voltam e tentam abrir a porta do lado do motorista, que percebe a ação da dupla e consegue sair rapidamente do local, impedindo que os suspeitos levassem o veículo.





Um dos suspeitos ainda chega a correr atrás do carro, mas desiste e saí andando em direção ao outro homem. Um deles estava armado. Os moradores do bairro reclamam dos assaltos que vem acontecendo naquela região.

Com informações do portal Cnews