X Jornada da Enfermagem UNINTA bate recorde de inscritos

Na noite da última terça-feira (22) o curso de Enfermagem do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Me. Francisco Meykel Amancio Gomes, promoveu a abertura da X Jornada de Enfermagem. De acordo com o coordenador da graduação, a edição 2018 registrou o maior número de inscritos da história do evento, com o total de 477 confirmações computadas. O docente ainda revelou que devido o crescimento do evento, no ano de 2019 a Jornada de Enfermagem poderá se transformar em Congresso acadêmico.





“Estamos fazendo um ensaio para o próximo ano e não pretendemos vir como Jornada. A intenção é de realizarmos o I Congresso Sobralense em Enfermagem. Sobral é uma cidade polo de uma macrorregião e nunca promoveu um evento deste porte. Acredito que o projeto é bastante válido para o crescimento da nossa área na região”, colocou o coordenador em tom de otimismo.





A X Jornada de enfermagem acontece entre os dias 22 a 25 de maio e tem como tema central “A Enfermagem na Centralidade do Cuidar”. A solenidade que marcou o início do evento foi realizada no Centro de Convenções de Sobral e segundo a organização reuniu aproximadamente 400 pessoas. O momento contou com a palestra “Coaching e a Excelência no Cuidado da Enfermagem”, ministrada pela Dra. Sherida Paz.





Na ocasião, a organização também homenageou com o Pergaminho de Chancela ao Mérito às Personalidades da Enfermagem a ex-coordenadora da graduação do UNINTA, Profa. Dra. Eliana Aragão (in memoriam), a professora da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UEVA), Profa. Dra. Maria Adelane Monteiro da Silva e a enfermeira do Hospital do Coração de Sobral e docente no UNINTA, Profa. Ma. Ana Célia Carneiro.





Ainda sobre o evento, o coordenador do curso falou sobre as novidades da X Jornada de Enfermagem. “O diferencial que destaco nesta edição é o aumento da carga horária. Antes tínhamos três dias de evento e atualmente temos quatro dias de programação preenchidos com atividades bem diversificadas, que exploram temáticas atuais, como os avanços da tecnologia cirúrgica e o enfermeiro como a centralidade do cuidado”, ressaltou o docente.





Para um dos organizadores do evento, o acadêmico do 10° semestre, Francisco Antônio Carneiro Araújo, a Jornada proporciona aprendizado e experiência, além de promover o desenvolvimento do pensamento crítico. “Como organizador, sempre é um desafio e um prazer imensurável participar do planejamento de cada detalhe deste evento. Ter essa experiência é um momento de grande aprendizado que o curso oferece aos estudantes, tanto em questões sociais, como acadêmicas e profissionais, pois nos possibilita a habilidade de desenvolver o pensamento crítico social”, revelou.





O estudante também ressaltou a importância do legado da ex-coordenadora do curso, Profa. Dra. Eliana Aragão. “A Jornada é um evento que tem marcado o curso, principalmente agora, após a partida da Profa. Eliana, uma vez que ela era a grande idealizadora deste evento”, declarou o acadêmico.