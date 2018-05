X Semana da Pedagogia UNINTA

O curso de Pedagogia do Centro Universitário Inta (UNINTA) realizará a sua X Semana da Pedagogia, que acontece nos próximos dias 21 e 22 de maio de 2018, no auditório do curso de Medicina do UNINTA. O evento trará o tema “Fundamentos Teóricos e Práticas do Ensino”.





De acordo com a Coordenadora do curso de Pedagogia, Profa. Me. Francisca Francirene, “os estudos da X Semana Pedagógica estão voltados para os questionamentos de desenvolvimento das metodologias do ensino fundamental, na qualidade da aprendizagem e formação do aluno”, declarou.





Confira a programação Completa :





- Dia 21/05





Palestra sobre as “Metodologias Ativas no Ensino Fundamental: Como desenvolver?” ministrada pela Profa. Dra. Marisa Pascarelli Agrello, Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional – PRODI do Centro Universitário Inta- UNINTA.





- Dia 22/05





Apresentações dos trabalhos de pesquisas dos alunos envolvendo as temáticas estudadas nas disciplinas dos fundamentos metodológicos e prática de ensino.