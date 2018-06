Alunos de escola pública de Sobral participam de palestra ministrada por juiz da Vara do Júri

O juiz Francisco Anastácio Cavalcante Neto, presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Sobral, ministrou, nesta sexta-feira (08/06), palestra na Escola de Ensino Médio Professos Luiz Felipe. O objetivo foi divulgar a III Semana Estadual do Tribunal do Júri, que começa nesta segunda-feira, 11, em todo o Ceará.





A iniciativa faz parte das ações programadas para a realização da Semana. A Comarca de Sobral realizará duas sessões do Júri, uma na Faculdade Luciano Feijão e outra no Centro Universitário do Instituto Superior de Teologia Aplicada (Uninta). Na ocasião, os alunos dos cursos de Direito das instituições terão a oportunidade de acompanhar as sessões.