Amigos buscam ajuda para tratamento do Marciano da Lanchonete

Campanha em prol da saúde do Marciano da Lanchonete tomou repercussão na cidade, principalmente entre seus clientes quando trabalhou na Lanchonete o Dionísio no Mercado Central, antes de ter seu próprio negócio num quiosque no Parque da Cidade.





Casado e com filhos, Marciano (42 anos), no auge da sua ascensão no comercio descobriu uma diabetes, a partir de então sua vida mudou totalmente. Sedentário, não conseguiu controlar seu quadro clinico, teve dificuldades no trabalho devido às alterações de saúde e arruinou nos negócios. Buscou subterfúgios nas substancias psicoativas que levou para um quadro profundo de depressão.





Desde então, ao tornar público seu quadro de saúde, um grupo de amigos busca apoiar a família e iniciaram uma campanha nas redes sociais para arrecadar recursos para auxiliar no seu tratamento. Além de levar uma mensagem positiva ao amigo.





