Ao tentar invadir casa, jovem morre esfaqueado em Camocim

No início da manhã desta quinta-feira (14), na Rua José Marias Veras, no centro de Camocim, Mateus da Silva Siqueira, de 20 anos, foi esfaqueado por Benedito Ricardo, de 54 anos, natural de Santarém, estado do Pará.





Benedito, que foi preso logo após o fato, contou para o Camocim Online que Mateus estava tentando arrombar sua casa e que foi atingido com pedras por ele quando tentou afasta- lo da residência. Na tentativa de se defender, atingiu Mateus na barriga com uma faca de mesa.





O jovem foi encaminhado à Santa Casa de Sobral pelo Hospital Murilo Aguiar. Não resistindo ao ferimento, morreu poucas horas depois. A morte entra nas estatísticas como sendo o 10º homicídio registrado na cidade em 2018.





Com informações do Camocim Online