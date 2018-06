Assembleia aprova projeto de Aderlânia Noronha para prevenir suicídio

"Nós precisamos falar sobre o suicídio e de políticas públicas efetivas de prevenção ao suicídio. Estas são nossas bandeiras", afirmou a deputada.

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou, nesta quinta-feira (14), o Projeto de Indicação 105/17, de autoria da deputada Aderlânia Noronha (SD), que cria o Plano Estadual de Valorização da Vida. O objetivo é identificar sintomas, acompanhar e tratar pessoas que apresentem sinais de transtorno mental ou psicológico, minimizando a evolução dos quadros que podem chegar ao suicídio, além de criar e manter, continuamente, um sistema telefônico gratuito para atendimento, 24 horas por dia, às pessoas em quadro depressivo.





“O projeto traz duas afirmações fortes: nós precisamos falar sobre o suicídio e de políticas públicas efetivas de prevenção ao suicídio. Estas são nossas bandeiras, porque o número desta prática vem crescendo e hoje estão alarmantes. Em 2009, o Ceará era o nono estado em número de suicídio e, hoje, ele está em quinto lugar”, declarou a deputada. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), nove em cada dez suicídios no mundo estão relacionados com alguma patologia de ordem mental diagnosticável e tratável.