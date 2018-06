Avião de pequeno porte cai na Praia do Mucuripe

Acidente ocorreu próximo ao Mercado dos Peixes.

Um ultraleve caiu na Avenida Beira Mar, no bairro do Mucuripe, em Fortaleza, na tarde deste sábado (23). De acordo com as primeiras informações, haviam duas pessoas na aeronave no momento do fato. O acidente ocorreu próximo ao Mercado dos Peixes.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto, identificado como Clóvis Sérgio de Paiva, 69 anos, iria ministrar uma aula quando perdeu o controle da aeronave. Ele conseguiu desviar o ultraleve dos prédios da área e fez um pouso forçado no mar, perto da faixa de areia.





A aeronave caiu de bico. Pessoas que estavam no local ajudaram a socorrer o homem.





Ainda não há informações se o que ocorreu foi uma pane seca – falta de combustível – ou algum problema mecânico.





Apesar do susto, o homem não ficou ferido com gravidade.





O avião, da fabricante Cessna Aircraft, tem o Registro Aeronáutico Brasileiro na Agência Nacional de Aviação Civil como monomotor. No documento, a situação de aeronavegabilidade é classificada como normal.

