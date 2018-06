Bancos vão abrir por 4 h em dias de jogo do Brasil

Quem tem contas a pagar com vencimento em dias de jogos da seleção brasileira durante a Copa não poderá usar as mudanças no horário de funcionamento das agências bancárias como desculpa para deixar de cumprir as obrigações no prazo.





O Banco Central determinou que bancos poderão alterar o horário de atendimento ao público de suas agências em dias de jogos do Brasil, desde que elas sejam mantidas abertas por ao menos quatro horas por dia, ininterruptas ou não.





A mudança é comum durante os períodos da Copa do Mundo de futebol e segue o mesmo padrão adotado pelo BC nos Mundiais de 2014 e 2010.





A estreia do Brasil na Copa será contra os suíços no domingo (17), às 15h. As partidas seguintes serão diante da Costa Rica na sexta-feira (22) às 9h e da Sérvia na quarta (27) às 15h.





Quando jogos da seleção brasileira acontecerem às 9h, as agências funcionarão das 13h às 17h, informou a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).





Em dias de jogos às 11h, o atendimento será das 8h30 às 10h30 e das 14h às 16h.





Com jogos às 15h, o funcionamento vai das 9h às 13h.

Os bancos deverão afixar em suas agências aviso sobre o horário de atendimento nos dias de jogos do Brasil com uma com antecedência mínima de 48 horas, conforme definiu o BC.





Com agências fechadas, a Febraban lembra que o pagamento de contas pode ser realizado por caixas eletrônicos, internet banking, aplicativo do banco no celular (mobile banking) ou por telefone.





Via Wilson Gomes