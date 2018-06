Barbalha conquista titulo de campeão do Cearense Série B 2018

Barbalha e Guarany (S) se enfrentaram na tarde deste domingo (24), no estádio Inaldão, em partida válida pelo jogo de volta do Campeonato Cearense Série B. A Raposa dos Verdes Canaviais venceu o Cacique do Vale por 3 a 1 e levantou o troféu de campeão, que levou o nome do Dr. Vanor Cruz.





No primeiro jogo da Fase Final do certame, as equipes empataram em 0x0. O duelo aconteceu no estádio Junco. Na segunda partida, o Barbalha precisava de apenas um empate para garantir o título. Porém, a equipe não se acomodou, aproveitou a presença do torcedor e cravou a vitória. Os gols do confronto decisivo foram assinalados por Cleber para a equipe do Cariri, enquanto Índio descontou para o time sobralense.





Vale ressaltar que, em 2019, o Barbalha irá participar pela primeira vez do Campeonato Cearense Série A.





Fonte: Manuella Viana / Kerlya Chaves

Departamento de Comunicação

Federação Cearense de Futebol